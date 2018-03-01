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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одессу с Хорватией свяжет новый воздушный мост?

Категория: Новости


Одессу с Хорватией свяжет новый воздушный мост?

  Такая перспектива, в частности, обсуждалась в ходе встречи губернатора Одесской области Максима Степанова и Чрезвычайного и полномочного посла Хорватии в Украине Томислава Видошевича.

По убеждению Максима Степанова, введение прямое авиасообщения будет способствовать развитию как экономических, так и культурных связей. И особенно - развитию туризма.

Отметим, что как выяснилось в ходе встречи, только в прошлом году Хорватию посетили более восьмидесяти тысяч украинских туристов. Поэтому можно не сомневаться, что после введения нового транспортного маршрута этот показатель существенно возрастет, как, собственно и поток хорватских туристов к нам в Украину.



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