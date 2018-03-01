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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

С начала года Одесский рыбоохранный патруль изъял более 1 тонны рыбы

Категория: Новости

С начала года Одесский рыбоохранный патруль изъял более 1 тонны рыбы

  За 2 месяца 2018 г. Одесский рыбоохранный патруль выявил 192 нарушения, нанесшие ущерб государству на 321 тыс. 317 грн., и изъял 1 т 176 кг рыбы.
За этот период рыбоохранные патрульные провели 246 рыбоохранных рейдов, во время которых изъяли 1 т 176 кг рыбы и незаконные орудия лова. Самым распространенным незаконным орудием лова среди рыбаков были сетки — их изъято 215 единиц.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан сообщать обо всех известных фактах браконьерства на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию рыбоохранного патруля Одесчины: 098-798-47-93.


Источник: Контекст-Причерноморье



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