Суд взял под стражу подозреваемого в жестком убийстве молодой девушки на Молдаванке

Сегодня суд взял под стражу 25-летнего подозреваемого в жестком убийстве молодой девушки на Молдаванке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Напомним, неделю назад в квартире на улице Средней было найдено обезглавленное тело 29-летней девушки. Правоохранители задержали подозреваемого, который учился с убитой в одной школе.

Предварительно установлено, что девушка отказала ему в отношениях, что стало одним из мотивов преступления. Помимо этого парень забрал ювелирные украшения и деньги.

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.