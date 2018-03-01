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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Суд взял под стражу подозреваемого в жестком убийстве молодой девушки на Молдаванке

Категория: Новости

Суд взял под стражу подозреваемого в жестком убийстве молодой девушки на Молдаванке

  Сегодня суд взял под стражу 25-летнего подозреваемого в жестком убийстве молодой девушки на Молдаванке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.
Напомним, неделю назад в квартире на улице Средней было найдено обезглавленное тело 29-летней девушки. Правоохранители задержали подозреваемого, который учился с убитой в одной школе.

Предварительно установлено, что девушка отказала ему в отношениях, что стало одним из мотивов преступления. Помимо этого парень забрал ювелирные украшения и деньги.

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


Источник: Одесса-медиа



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