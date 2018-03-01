Женщина президент – это реально? VIDEO

В преддверии женского праздника хочется порассуждать о том, будет ли в нашей стране избрана президентом женщина. А тут небольшая, но все же сенсация – президент Петр Порошенко и лидер оппозиционной ему «Батькивщины» Юлия Тимошенко встретились и провели переговоры за закрытыми дверями.

Встреча президента с экс-премьером произошла 5 февраля на Банковой, на ней формально обсуждалась ситуация с назначением членов Центризбиркома. Проходила она по инициативе Юлии Владимировны и стороны договорились не разглашать содержание беседы.

Дело в том, что, переговоров Порошенко и Тимошенко в таком формате — с глазу на глаз, не было с 2005 года, то есть с того момента, когда произошел конфликт в команде тогдашнего президента Виктора Ющенко. Тогда они перешли на личности во взаимных обвинениях в коррупции, и по решению Ющенко были вынуждены оставить свои госдолжности: Тимошенко перестала быть премьером, а Порошенко — секретарем СНБО.

Очевидно, что разговор между двумя ныне ведущими политиками Украины мог идти не только о Центризбиркоме, но и о разделе влияния и вариантах назначения и проведения президентских и парламентских выборов.

С вводом в действие «Северного потока-2» (в 2019-2020 годах) Украина перестает быть стратегически важным транзитным партнером Европы. И Порошенко в качестве защитника этого форпоста становится не нужен.

В этой ситуации ему надо вести переговоры либо с тем, кто может стать новым президентом, либо с тем, кто поможет ему выстроить новую конфигурацию власти. И это — только Тимошенко.

У Юлии Владимировны тоже — годы уходят… Если она не станет президентом в 2019-м, то уже не станет им никогда.

Все, конечно, знают о неимоверно успешных переговорах, которые провела Тимошенко в Вашингтоне во время свой поездки на Молитвенный завтрак. И все знают, насколько она погружена в процесс введения на Донбасс миротворцев. Но все это мы знаем исключительно от самой Тимошенко. И насколько все это соответствует действительности, неизвестно.

Поэтому, чтобы осуществить мечту — стать президентом Украины, у нее есть по сути только один союзник — ее давний враг Петр Порошенко — у которого сегодня — власть, финансы, административный ресурс. Все то, что нужно Тимошенко для того, чтобы стать президентом.

И хотя, ни у Порошенко, ни у Тимошенко нет никаких оснований доверять друг другу. Потому что главный принцип украинской политики это — договориться, пообещать и кинуть. Но друг без друга им не обойтись.

Чтоб друг друга контролировать, назначить и президентские, и парламентские выборы одновременно на один день. Тогда Тимошенко становится президентом, а Порошенко за счет новой коалиции в парламенте — премьером. И оба получают то, что хотят: Тимошенко власть, а Порошенко — финансы и кадровые вопросы плюс иммунитет от уголовного преследования еще на 5 лет.

В нынешней ситуации, Порошенко и Тимошенко могли вести переговоры и о дружбе против «третьих лиц» — тех, кого «тушкой или чучелом» захотят протолкнуть на президентство заокеанские партнеры — например, против Вакарчука или Сытника.

Ну и чтоб окончательно закрыть тему, необходимо сказать об Инне Богословской, которая. 28 июня 2017 года на эфире 112 канала сделала заявление о том, что идет на президентские выборы, чтобы построить парламентскую республику с глубоким самоуправлением, оставляя за президентом только три функции: законодательной инициативы, право вето и право роспуска парламента. К заявлению Богословской я бы не относился слишком серьезно, и расценивал бы его, как очередную попытку самопиара на очередной президентской избирательной кампании.