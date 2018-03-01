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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Очередной телефонный террорист заминировал Одесский железнодорожный вокзал

Категория: Новости

Очередной телефонный террорист заминировал Одесский железнодорожный вокзал

   Неизвестный человек вечером во вторник, 6 марта, позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал города Одесса заминирован.Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Согласно словам правоохранителей, в мерах безопасности с вокзала было эвакуировано около 1,5 тысячи человек. В результате проверки сотрудники полиции не выявили взрывоопасных предметов на территории Одесского железнодорожного вокзала.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Преступник разыскивается.



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