Очередной телефонный террорист заминировал Одесский железнодорожный вокзал

Неизвестный человек вечером во вторник, 6 марта, позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал города Одесса заминирован.Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Согласно словам правоохранителей, в мерах безопасности с вокзала было эвакуировано около 1,5 тысячи человек. В результате проверки сотрудники полиции не выявили взрывоопасных предметов на территории Одесского железнодорожного вокзала.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Преступник разыскивается.