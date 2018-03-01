Сегодня, 7 марта, на промрынке "7 км" прошел митинг против повышения стоимости аренды.

Администрация рынка впервые за 5 лет подняла арендную плату в два раза.Повышение аренды проходит в два этапа. Первое поднятие наступило с первого марта, а второе планируют на июль месяц. Такое решение объяснили подорожанием всех тарифов и необходимостью содержать работников рынка, которых более полутора тысяч.

Однако люди, работающие на рынке не согласны с таким поднятием цен. Собравшись возле администрации они требовали отмены повышения аренды.Представители рынка в лице пресс-секретаря и юриста вышли на диалог к митингующим. Однако не к какому консенсусу стороны не пришли. Дирекция рынка считает, что поднять аренду необходимо, а вот арендаторы платить по новым ценам не готовы.

Хоть на сегодня митингующие и разошлись, однако планируют и дальше проводить митинги и требовать отменить повышение аренды.