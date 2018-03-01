У одесских спасателей новый начальник

Городской голова Геннадий Труханов назначил нового руководителя одесской городской службы спасения. Согласно данным мэрии, это Борис Магазинник, который до этого воглавлял одно из управлений департамента муниципальной безопасности.

Отметим, что ранее новый главный спасатель Одессы служил в правоохранительных органах и возглавлял Белгород-Днестровский отдел УВД.

Напомним, что городская служба оперативного реагирования на ЧС, более известная по своему номеру телефона «0-77», была создана еще почти двадцать лет назад –в сентябре 1998 года и стала первой подобной специализированной службой среди всех крупных городов Украины.

Ее создал и возглавил боевой генерал, профессиональный сапер с многолетним стажем Олег Рогожкин. Он смог привлечь к работе настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела. За годы работы они ликвидировали тысячи различных чрезвычайных ситуаций, сохранив тем самым многие тысячи жизней одесситов.