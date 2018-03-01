Полиция нашла голову убитой девушки. Преступник указал место.

Судебным решением он отправлен в СИЗО без права внесения залога.

Напомним, что преступление было совершено в Одессе 28-го февраля. Тогда на улице Средней было найдено обезглавленное женское тело.

Два дня назад при попытке скрыться из Одессы был задержан житель Арцизского района, который учился с погибшей в одной школе и обоснованно подозревался в совершении убийства. При задержании он нанес ножевое ранение полицейскому, добавив себе, тем самым еще одну уголовную статью.

Впрочем, по неофициальной информации, задержанный объяснил свои действия тем, что якобы хотел вскрыть себе вены, а полицейский помешал ему это сделать. Как стало известно сегодня во второй половине дня, голову жертвы обнаружили в катакомбах, на место указал подозреваемый.

Добавим, что заявление задержанного о намерении совершить суицид вряд ли соответствует действительности. Ведь, как известно, при разрезании вен смерть наступает только через весьма продолжительный отрезок времени. Поэтому попытка таким способом свести счеты с жизнью непосредственно во время задержания заранее обречена на неудачу. Тем более, что все оперативники обучены методам останавливать кровотечение и, как правило, имеют при себе необходимые для этого медицинские препараты.