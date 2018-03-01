В Одесской области найдена лаборатория по изготовлению нелегального алкоголя

В ходе обысков предполагаемых мест изготовления и сбыта нелегальной алкогольной продукции в Подольске были найдены и изъяты 230 литров спиртосодержащей жидкости.

Также при обыске помещения, находящегося на территории одного из жилых домов, изъяли около 80 литров контрафактной алкогольной продукции, реагенты, трубки и другие приспособления для изготовления алкогольных напитков.

Изъятый контрафактный товар был передан на экспертизу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются личности причастных к данному преступлению людей.