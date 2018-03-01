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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одесской области найдена лаборатория по изготовлению нелегального алкоголя

Категория: Новости

  В ходе обысков предполагаемых мест изготовления и сбыта нелегальной алкогольной продукции в Подольске были найдены и изъяты 230 литров спиртосодержащей жидкости.
Также при обыске помещения, находящегося на территории одного из жилых домов, изъяли около 80 литров контрафактной алкогольной продукции, реагенты, трубки и другие приспособления для изготовления алкогольных напитков.

Изъятый контрафактный товар был передан на экспертизу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются личности причастных к данному преступлению людей.


Источник: Криминальная Украина



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