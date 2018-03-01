21 одесский спортсмен и одна команда получат премию «Спортивная столица»

С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов Одессы, закрепления статуса города как крупного спортивного центра Украины, в котором большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, распоряжением Одесского городского головы № 128 от 05.03.2018 г. утвержден перечень лучших спортсменов на назначение муниципальной премии Одесского городского головы «Спортивная столица».

Размер муниципальной премии лучшим спортсменам города Одессы по итогам 2017 года по олимпийским и неолимпийским видам спорта составляет 5000 грн.

Лучшей спортивной командой (основной состав) города Одессы на назначение муниципальной премии Одесского городского головы «Спортивная столица» определена сборная команда Украины по регби-7 (ЖК «Академия», г. Одесса) - чемпионы Европы по регби-7 U-18 в 2017 году.

Размер премии для команды составляет 20000 грн.