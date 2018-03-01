Туристический потенциал Одессы представлен на Международной выставке в Берлине

7 марта 2018 года в Берлине (Германия) начала свою работу Международная туристическая выставка ITB Berlin 2018, которая проходит в крупном выставочном комплексе города - Мессе Берлин.

ITB Berlin – одна из самых значимых туристических выставок в мире и отражает все основные тенденции развития международного туризма. Она представляет полный спектр туристических услуг и направлений: 5 континентов, 187 стран, 160 тысяч кв. м выставочной площади, свыше 10 тысяч экспонентов, более 23 тысяч делегатов конференций, 50 тысяч частных посетителей и 115 тысяч посетителей-специалистов.

В ходе выставки, помимо собственно осмотра экспозиции, можно принять участие в различных семинарах, симпозиумах, встречах с экспертами, круглых столах для прессы и других мероприятиях.

На национальном стенде Украины представлены: Киев и Одесса, Ивано-Франковск и Днепр, Львов, Харьков и другие города. Делегацию Украины возглавляет директор департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины Оксана Сердюк.

Одесса принимает участие в ITB с 2011 года. Основная цель участия в выставке – популяризация нашего города как привлекательной дестинации для круглогодичного посещения, расширение сотрудничества с другими странами и городами, а также укрепление и поиск новых деловых контактов.

Одесский стенд посещают представители туристических компаний, специалисты в сферах PR и маркетинга, журналисты. В ходе проведенных переговоров директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова пригласила заинтересованных лиц посетить Одессу 10-15 апреля 2018 года в период проведения Международной туристической недели в нашем городе.

Международная туристическая неделя является местом встречи отечественных и зарубежных специалистов туристической индустрии, представителей власти и СМИ.

Выставка ITB Berlin 2018 будет работать до 11 марта 2018 года.