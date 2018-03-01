6 кг марихуаны обнаружено у жительницы Одесской области

Оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями ОП ГУНП в Одесской области провели обыск в садовом доме в одном из районов Белгорода-Днестровского.

Согласно сообщениям пресс-службы ГПСУ в Одесской области, в результате обыска межведомственная группа обнаружила около 6 килограммов вещества серо-зеленого цвета, предварительно — марихуаны.

Наркотическое зелье изъято и направлено на экспертизу. После получения результатов будет вынесено правовое решение. По материалам пресс-службы ГПСУ в Одесской области.