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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Решением исполкома благоустроят бывший сквер имени Томаса

Категория: Новости

  Речь идет об участке в пределах Итальянского бульвара, улиц Пантелеймоновской и Гимназической.
Как стало известно из проекта решения исполкома Одесского горсовета, разработкой проектно-сметной документации и благоустройством сквера займется коммунальное предприятие "Горзелентрест".

Работы будут проводить в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Напомним, в 2015 году бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в рамках закона о деккомунизации распорядился демонтировать ряд одесских памятников — оставшихся Ленину, мемориальные доски и бюст Жукову, памятники Иванову, Томасу, памятные знаки в честь красногвардейцев и газеты «Искра», мемориальные доски Котовскому, Блюхеру, Щорсу, Галану.


Источник: ИзбирКом



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