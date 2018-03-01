Решением исполкома благоустроят бывший сквер имени Томаса

Речь идет об участке в пределах Итальянского бульвара, улиц Пантелеймоновской и Гимназической.

Как стало известно из проекта решения исполкома Одесского горсовета, разработкой проектно-сметной документации и благоустройством сквера займется коммунальное предприятие "Горзелентрест".

Работы будут проводить в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Напомним, в 2015 году бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в рамках закона о деккомунизации распорядился демонтировать ряд одесских памятников — оставшихся Ленину, мемориальные доски и бюст Жукову, памятники Иванову, Томасу, памятные знаки в честь красногвардейцев и газеты «Искра», мемориальные доски Котовскому, Блюхеру, Щорсу, Галану.