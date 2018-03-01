Несмотря на праздничный день, 8 марта в Одессе будут работать большинство медицинских центров

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В круглосуточном режиме будут работать все городские стационары. Так же работают и травмпункты в больнице на Лидерсовском бульваре, вГКБ№11 на улице Воробьева,5 и в поликлинике №29 на проспекте Добровольского,100. Стоматологическую помощь модно получить в стоматологической поликлинике №3 на Люстдорфской дороге, 86 и №5 на улице Заболотного, 27.

Таким образом, закрытыми в праздничный день останутся, по сути, только поликлиники центры семейной медицины.