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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Несмотря на праздничный день, 8 марта в Одессе будут работать большинство медицинских центров

Категория: Новости


Несмотря на праздничный день, 8 марта в Одессе будут работать большинство медицинских центров

  Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В круглосуточном режиме будут работать все городские стационары. Так же работают и травмпункты в больнице на Лидерсовском бульваре, вГКБ№11 на улице Воробьева,5 и в поликлинике №29 на проспекте Добровольского,100. Стоматологическую помощь модно получить в стоматологической поликлинике №3 на Люстдорфской дороге, 86 и №5 на улице Заболотного, 27.

Таким образом, закрытыми в праздничный день останутся, по сути, только поликлиники центры семейной медицины.



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