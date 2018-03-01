Одесса получила почти четыре с половиной тысячи доз вакцин от кори

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Согласно представленной информации, город получил 4450 доз вакцины «Приорикс» бельгийского производства. Вакцина распределена по детским поликлиникам Одессы. Таким образом, вакцинация будет продолжена сразу после праздника.

Отметим, что по информации губернатора Максима Степанова, в область на днях поступило двадцать тысяч доз данной вакцины!

Почему Одесса, в которой проживают около сорока процентов населения региона, получила менее четверти поступившей в область партии, пока непонятно.