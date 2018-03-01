Скандинавский рецепт черноморского разлива?

Одесские полицейские будут использовать во время работы с массовыми акциями протеста т.н. «скандинавский метод». Об этом сообщил начальник ГУНП Дмитрий Головин. По его словам, в частности, будут широко использоваться «…специально подготовленные переговорщики, которые будут сглаживать возможные острые ситуации!»

К сожалению, что именно, кроме переговорщиков планируется задействовать и в чем, собственно, состоит этот самый «скандинавский метод», полицейский начальник не рассказал.

Однако, как удалось самостоятельно выяснить нашему корреспонденту, этот самый «скандинавский вариант» был разработан в Швеции в начале двухтысячных годов.. В его основу положен принцип содействия» - т.е. демонстрация того, что полицейские намерены гарантировать защиту прав митингующих, а не ущемлять эти права. Для этого и предполагается широко использовать переговорщиков, которые должны находиться в активном контакте с организаторами мероприятия, чтобы «…определить и заранее нейтрализовать источники реальных угрозах безопасности как самих митингующих, так и посторонних».

Целью же «скандинавского метода» является создать стойкое впечатление, что полицейские в первую очередь охраняют права граждан, а не посягают на них. Именно поэтому шведы рекомендуют никогда(!) заранее не надевать полную боевую экипировку. Поскольку на самом начальном этапе массовых протестов, когда еще не зафиксировано никаких нарушений общественного порядка, полицейские в боевых шлемах и полной боевой амуниции вызывают чувство раздражения и озлобления собравшихся и способствуют быстрой радикализации их действий. При этом вид правоохранителей в повседневной форме такого эффекта не вызывает. «Фуражка на голове полицейского смотрится куда более миролюбиво, чем боевой шлем!»- уверен глава консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас.

Другими словами, суть скандинавского варианта действия полиции заключается в минимизации агрессивности действий полиции на первом этапе массовых протестов и максимальной «контактности» с организаторами общественных акций.

Отметим, однако, что как показывает практика, скандинавский метод даже на родине работает весьма избирательно. И эффективен только при нескольких непременных условиях.

Во-первых, когда массовые акции протеста, изначально панируются их организаторами, как сугубо мирные.

Во-вторых, когда в составе самих организаторов нет по поводу проведения мероприятий существенных противоречий.

В-третьих, при изначально высоком уровне организованности таких акций.

Другими словами, если целью участников т.н. протестных мероприятий изначально является организация беспорядков, силовое противостояние и прочие т.н. акции прямого действия, применение «скандинавского метода» даст обратный эффект. Приняв миролюбие полицейских за проявление слабости и неуверенности, а отсутствие «боевой разгрузки»- за неподготовленность, организаторы акций сразу же спустят с цепи своих сторонников. И радикализация протеста произойдет практически немедленно. Поэтому, действуя в рамках «скандинавского метода», полицейское руководство должно быть готово ( и способно) адекватно пресечь возникшие беспорядки жесткими силовыми действиями. Как это сделали те же шведские правоохранительные органы во время массовых беспорядков в июне 2001 года в Гетеборге. Когда после того, как стало ясно, что переговорный процесс не увенчался успехом, были задействованы спецподразделения с боевым оружием и в ряде эпизодов по «потерявшим берега» протестующим был открыт огонь на поражение. Кстати, как показала практика, именно такой подход правоохранителей оказался наиболее действенным, ибо с 2001 года в стране больше не было ни одного проявления по настоящему массовых беспорядков!

Так, может быть, суть «скандинавского метода» заключается именно в способности быстро и эффективно переходить от «уговорного умиротворения» к эффективному силовому подавлению. Если так, то использование такого «северного рецепта» одесскими правоохранителями можно только приветствовать!

Однако для того, чтобы от служителей закона можно было ждать адекватной силовой реакции на хулиганские акции т.н. «протестующих», необходимо, чтобы сами стражи порядка были уверены, в законности своих действий. И в том, что власть предержащие от них потом не отрекутся и не сделают крайними, когда происшедшее вызовет общественный резонанс. То есть поступят так, как это сделали власти той же Швеции в начале двухтысячных. Или городские власти Нью-Йорка, когда тогдашний мэр города Рудольф Джулиани демонстративно сфотографировался вместе с двумя полицейскими офицерами, которых российские дипломаты обвинили в необоснованном применении силы против сотрудника консульства.

Ведь требовать проявления мужества и решительности от стажей закона можно только тогда, когда они могут быть уверены, что их действия во благо закона не будут внезапно будут признаны незаконными, а сами они неожиданно не превратятся из защитников в подсудимых! Как это, увы, за последние четыре года в Украине происходит, что называется, сплошь и рядом!