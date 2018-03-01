Сегодня в троллейбусе с женщин не берут плату за проезд. А еще дарят цветы

Правда, такой праздник души и кошелька проводится только в одном троллейбусе, который ходит по маршруту №9. Там кондуктор дарит всем заходящим в салон женщинам цветы.

Впрочем, проезд в этом празднично украшенном троллейбусе приятен для всех пассажиров, вне зависимости от половой принадлежности. Поскольку слух пассажиров во время поездки услаждает музыка. Причем – живая!

В салоне играет небольшой, но слаженный струнный оркестр. Это стало, своего рода, подарком одесских коммунальщиков к международному Женскому дню. Пассажиры в восторге!