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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Сегодня в троллейбусе с женщин не берут плату за проезд. А еще дарят цветы

Категория: Новости


Сегодня в троллейбусе с женщин не берут плату за проезд. А еще дарят цветы

  Правда, такой праздник души и кошелька проводится только в одном троллейбусе, который ходит по маршруту №9. Там кондуктор дарит всем заходящим в салон женщинам цветы.

Впрочем, проезд в этом празднично украшенном троллейбусе приятен для всех пассажиров, вне зависимости от половой принадлежности. Поскольку слух пассажиров во время поездки услаждает музыка. Причем – живая!

В салоне играет небольшой, но слаженный струнный оркестр. Это стало, своего рода, подарком одесских коммунальщиков к международному Женскому дню. Пассажиры в восторге!



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