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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Серьезный пожар произошел минувшей ночью в Одесской области

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел минувшей ночью в Одесской области

  По информации ГСЧС, около полуночи поступил сигнал о возгорании в девятиэтажном доме в Белгороде-Днестровском.

Пожарные расчеты прибыли на место уже через пять минут. Как выяснилось, пожар произошел в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали из дома сорок человек, в том числе пятерых детей. В течение получаса пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.

Однако хозяин квартиры получил ожоги второй степени, отравление продуктами горения и был госпитализирован. Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем участвовали три единицы техники и десять человек личного состава.



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