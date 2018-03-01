Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили радиоактивный груз в пункте пропуска «Кучурган»

Одесские пограничники предупредили ввоз в Молдавию радиоактивного груза. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Мужчина – гражданин Украины, перевозил почтовые отправления, полученные в Одессе. Он направлялся в Молдавию на автомобиле молдавской регистрации. Во время прохождения пограничной проверки сработала система, реагирующая на радиоактивные и ядерные материалы. Автомобиль был отведен на безопасное расстояние от машин, проходящих контроль и служебных помещений пункта пропуска.

Как обнаружили эксперты экологической службы с помощью радиометра-спектрометра, "фонила" коробка, в которой находились сто наручных компасов. Их радиационный фон превышал допустимую норму в 10 раз.

Мужчина объяснил, что в соседней стране эти компасы планировал продать. Опасные приборы изъяты, по данному факту пограничники оповестили местные органы власти и компетентные правоохранительные органы.