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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили радиоактивный груз в пункте пропуска «Кучурган»

Категория: Новости

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили радиоактивный груз в пункте пропуска «Кучурган»

  Одесские пограничники предупредили ввоз в Молдавию радиоактивного груза. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Мужчина – гражданин Украины, перевозил почтовые отправления, полученные в Одессе. Он направлялся в Молдавию на автомобиле молдавской регистрации. Во время прохождения пограничной проверки сработала система, реагирующая на радиоактивные и ядерные материалы. Автомобиль был отведен на безопасное расстояние от машин, проходящих контроль и служебных помещений пункта пропуска.

Как обнаружили эксперты экологической службы с помощью радиометра-спектрометра, "фонила" коробка, в которой находились сто наручных компасов. Их радиационный фон превышал допустимую норму в 10 раз.

Мужчина объяснил, что в соседней стране эти компасы планировал продать. Опасные приборы изъяты, по данному факту пограничники оповестили местные органы власти и компетентные правоохранительные органы.


Источник: Трасса Е95



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