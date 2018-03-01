Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"

Об этом сообщает областная полиция.



"В день Весны, уже третий год подряд, мы приветствуем женщин-водителей, дарим им хорошее настроение, напоминаем о соблюдении правил дорожного движения и желаем счастливого пути", – рассказал о праздничной акции начальник Управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак.

Конечно же, получая в подарок цветы, женщины искренне удивлялись и не ожидали, что патрульные вместо выписывания штрафов поздравляют с женским праздником.

"Это впервые и, честно говоря, сначала я была очень удивлена и приятно поражена. Спасибо, хорошее настроение гарантировано на весь день", – поделилась своими впечатлениями одна из женщин водителей.