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  • Просмотров: 114
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"

Категория: Новости

Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"

  Об этом сообщает областная полиция.


"В день Весны, уже третий год подряд, мы приветствуем женщин-водителей, дарим им хорошее настроение, напоминаем о соблюдении правил дорожного движения и желаем счастливого пути", – рассказал о праздничной акции начальник Управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак.

Конечно же, получая в подарок цветы, женщины искренне удивлялись и не ожидали, что патрульные вместо выписывания штрафов поздравляют с женским праздником. 

"Это впервые и, честно говоря, сначала я была очень удивлена и приятно поражена. Спасибо, хорошее настроение гарантировано на весь день", – поделилась своими впечатлениями одна из женщин водителей.

Галерея

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Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан"
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