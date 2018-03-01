Работы по спасению Куяльницкого лимана продолжаются

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, мероприятия по спасению экосистемы Куяльницкого лимана продолжаются. В рамках Региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне лимана на 2012—2018 годы на эти цели выделят еще 5,7 миллиона гривен.

Как рассказал председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский, эксперты надеются на полное восстановление уникального природного объекта:

«Куяльницкий лиман — важная составляющая в экосистеме водно-болотных угодий Одесской области. От его полноценного восстановления зависит сохранение многих видов птиц, рыб и других уникальных представителей флоры и фауны нашего региона. Поэтому в этом году меры по спасению уникального природной среды будут продолжены», — заявил Анатолий Урбанский.

В частности, в 2018 году для проведения научно-исследовательских работ по гидрологическому, гидрохимическому, гидробиологическому и медикобиологическому исследованию состояния Куяльницкого лимана и морской воды Одесского залива из областного бюджета планируется выделить 4,4 млн грн.

Также 1 млн. 300 тыс. грн. должно быть выделено на мероприятия по оптимизации водного баланса и гидроэкологического нагрузки бассейна реки Большой Куяльник, которая насыщает лиман водой.

Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации уже объявлен тендер на проведение научно-исследовательских работ по обследованию русла реки Большой Куяльник.

Кроме этого, по результатам заседания научно-технического совета при Одесской облгосадминистрации, которое состоялось осенью прошлого года, было решено продолжить поступления морской воды в лиман через специальную гидротехническое сооружение. Следует заметить, что в течение одного сезона к лиману попадает около 10 млн. кубов морской воды. Благодаря этому уровень воды в Куяльницком лимане стал самым высоким за последние 10 лет.