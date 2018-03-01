9 марта возле парка Шевченко перекроют движение автотранспорта

Об этом сообщается на сайте города. Правда, как выясняется, перекрытие произойдет только на двух участках –улице Маразлиевской и Сабанском переулке. Да и то всего на час – с 9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут.

Перекрытие связано в общественной акцией, которая пройдет возле памятника Тарасу Шевченко. Где в очередную годовщину со дня рождения Великого Кобзаря пройдет возложение цветов. В мероприятии собираются принять участие не только общественные активисты, но и руководство города и области.