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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

9 марта возле парка Шевченко перекроют движение автотранспорта

Категория: Новости


9 марта возле парка Шевченко перекроют движение автотранспорта

  Об этом сообщается на сайте города. Правда, как выясняется, перекрытие произойдет только на двух участках –улице Маразлиевской и Сабанском переулке. Да и то всего на час – с 9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут.

Перекрытие связано в общественной акцией, которая пройдет возле памятника Тарасу Шевченко. Где в очередную годовщину со дня рождения Великого Кобзаря пройдет возложение цветов. В мероприятии собираются принять участие не только общественные активисты, но и руководство города и области.



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