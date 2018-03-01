В Одесской области открылось представительство Миссии Евросоюза

По информации ведомства, штат нового регионального представительства составит около двадцати человек. Их основной задачей будет оказание помощи в обеспечении контактов между властью и обществом, а так же способствовать работе журналистов, в частности, в проведении антикоррупционных расследований.

Так же сотрудники ведомства буду консультировать правоохранителей. По убеждению представителей ЕС, «…полицейские должны почувствовать себя частью общества!» Добавим, что сотрудники представительства так же намерены работать с жертвами преступлений и осужденными.

Губернатор Одесской области, Максим Степанов, приветствовал открытие представительства миссии ЕС и выразил уверенность, что это активизирует борьбу с коррупцией во всех ее проявлениях на территории Одесского региона.

Отметим, что Одесса стала четвертым городом в Украине, где открыто представительство Миссии ЕС - после Киева, где находится центральный офис, Харькова и Львова.