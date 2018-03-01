Одесские полицейские не могли найти голову убитой в Одессе женщины из-за погодных условий.

Об этом сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

По его словам, сразу после задержания 5 марта подозреваемый дал признательные показания и сообщил о месте, где он спрятал отрезанную у убитой голову.

Однако из-за снежных заносов туда оказалось весьма проблематично добраться. К тому же он спрятал голову в катакомбах и смог указать место только приблизительно. Ситуацию усугубил так же тот факт, что в этом месте произошел обвал грунта и пришлось проводить раскопки. А сделать это можно было только после того, как в районе установиться плюсовая температура и оттает земля.

Напомним, что в ночь на 28 февраля на улице средней было обнаружено обезглавленное женское тело. А через несколько дней при попытке выехать из Одессы полиция задержала двадцати шести летнего подозреваемого, уроженца Арцизского района, который, как выяснилось, ранее учился с убитой в одной школе. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес одному из оперативников ножевую рану.

По информации руководства ГУНП, задержанный дал целиком признательные показания, поэтому преступление можно считать практически раскрытым.