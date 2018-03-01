 
Информация к новости
  • Просмотров: 112
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одесские полицейские не могли найти голову убитой в Одессе женщины из-за погодных условий.

Категория: Новости


  Об этом сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

По его словам, сразу после задержания 5 марта подозреваемый дал признательные показания и сообщил о месте, где он спрятал отрезанную у убитой голову.

Однако из-за снежных заносов туда оказалось весьма проблематично добраться. К тому же он спрятал голову в катакомбах и смог указать место только приблизительно. Ситуацию усугубил так же тот факт, что в этом месте произошел обвал грунта и пришлось проводить раскопки. А сделать это можно было только после того, как в районе установиться плюсовая температура и оттает земля.

Напомним, что в ночь на 28 февраля на улице средней было обнаружено обезглавленное женское тело. А через несколько дней при попытке выехать из Одессы полиция задержала двадцати шести летнего подозреваемого, уроженца Арцизского района, который, как выяснилось, ранее учился с убитой в одной школе. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес одному из оперативников ножевую рану.

По информации руководства ГУНП, задержанный дал целиком признательные показания, поэтому преступление можно считать практически раскрытым.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 