На одном из самых аварийноопасных перекрестков – новое столкновение

Очередное ДТП произошло на перекрестке улиц Раскидайловская и Ризовская. Там автомобиль «Тойота» столкнулся с автомобилем «Фольгсваген». В результате оба автомобиля получили механические повреждения, однако, к счастью, обошлось без серьезно пострадавших. Проводится расследование. По неофициальной информации, вероятно, виновником стал водитель «Тойоты», который не пропустил «Фольгсваген», который двигался по главной дороге.

Отметим, что хотя ДТП на этом перекрестке происходят неоднократно, светофора там до сих пор нет.