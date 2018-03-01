Пожар в центре Одессы отнял очередную жизнь

Трагедия произошла в квартире на улице Бунина.

По информации ГСЧС, около семи утра поступило сообщение о возгорании. Первые пожарные экипажи прибыли на место уже через две (!) минуты. Борьба с огнем заняла менее пятнадцати минут. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело пожилой женщины. Причина смерти и пожара выясняется.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с нагревательными приборами.