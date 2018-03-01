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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Кровавая трагедия произошла на Таирова

Категория: Новости


Кровавая трагедия произошла на Таирова

  Сегодня утром, в квартире дома на улице Королева, было обнаружено тело двадцати девяти летней женщины.

При проведении оперативных мероприятий выяснилось, что смерть женщины наступила от многочисленных ножевых ранений в область грудной клетки. Начато уголовное расследование по статье 115 (умышленное убийство).

По данным пресс-службы ГУНП, на месте работает оперативно-следственная группа. Отрабатываются различные версии преступления. По неофициальным данным, в числе приоритетов - бытовая версия.



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