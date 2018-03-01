Кровавая трагедия произошла на Таирова

Сегодня утром, в квартире дома на улице Королева, было обнаружено тело двадцати девяти летней женщины.

При проведении оперативных мероприятий выяснилось, что смерть женщины наступила от многочисленных ножевых ранений в область грудной клетки. Начато уголовное расследование по статье 115 (умышленное убийство).

По данным пресс-службы ГУНП, на месте работает оперативно-следственная группа. Отрабатываются различные версии преступления. По неофициальным данным, в числе приоритетов - бытовая версия.