Одесский порт увеличил доходы и зарплаты

Одесский филиал госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ») в 2017 году превысил плановый показатель финансового результата деятельности на 4%.

Показатель работы в 2016 году был превышен на 18%.

Доходы по сравнению с предыдущим годом увеличены на 7%, расходы сократились на 5%. Такие данные привела служба экономики ОФ ГП «АМПУ».

Начальник администрации порта Игорь Ткачук отметил, что в 2017 году платежи в бюджет от хозяйственной деятельности ГП «АМПУ» составили 137,7 миллионов гривен, что на 9% выше, чем в 2016 году.

Благодаря росту доходов администрация порта смогла повысить социальные стандарты на предприятии, подчеркнул Ткачук. По его словам, в 2017 году средняя заработная плата персонала Одесского порта выросла на 12% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, по результатам производственной деятельности работники филиала в течение года ежемесячно получали премию. Игорь Ткачук добавил, что с 1 января 2018 года должностные оклады работников повышены на 14%.