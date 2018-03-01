Скоро в Одессе представят программу «Саксофон и шампанское» (Анонс)

Вино - как музыка. У него есть свои особенные ноты, оно многообразно и у каждого его вида есть свои ценители и поклонники. По мнению британских исследователей, вино нужно выбирать под определенную музыку или наоборот - музыку под вино.

Было доказано, что красное вино лучше пьется под «тяжелую» музыку, а белое под резкую и возбуждающую.

Люди предпочтут французское вино немецкому, если фоном играет французская музыка. И наоборот.

31 марта, в субботу, в 15:00 в Одесском литературном музее меломанов ждёт интересный эксперимент. В новой программе «Саксофон и шампанское» слушатели соприкоснутся с музыкой для самого романтичного из всех инструментов — саксофона, а также смогут поднять бокал Шампанского от известного французского винодела.

Концерт традиционно пройдет при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Заказ билетов: https://ukrticket.com.ua/odessa/saksofon-i-shampanskoe-357e4