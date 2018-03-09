«ЖЕНЩИНЫ ЗА МИР» в «серой зоне» ДОНБАССА

В преддверии 8 марта регулярная гуманитарная миссия Национальной платформы «Женщины за Мир» посетила «серую» зону Донбасса, чтобы передать проживающим там женщинам поздравления и подарки, собранные женщинами из всех регионов Украины в рамках национальной акции «Подари ей весну и заботу».

Гуманитарная миссия «Женщины за Мир» приехала в «серую» зону Донецкой и Луганской областей, чтобы поздравить с наступающим 8 марта женщин, которые фактически живут в зоне военных действий - подарки, цветы и гуманитарную помощь собирали по всей Украине.

Инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир»: Наталья Королевская отмечает:



«С самого утра «Женщины за Мир» поехали на блокпосты, чтобы поздравить с Международным женским днем, женщин, проходящих через линию разграничения. Сбор этой особой гуманитарной помощи мы проводили месяц и очень приятно, что к этой праздничной акции присоединились жители всех регионов Украины.

Это одно из направлений, которыми занимается Национальная платформа «Женщины за Мир» - народная дипломатия и налаживание диалога между жителями разных регионов Украины. Важно, что этот механизм работает и люди все больше осознают, что доверие и уважение друг к другу могут сделать для страны больше, чем злость и ненависть.

Женщины Украины продолжают объединяться - мы отбросили в сторону наши различия, чтобы совместными действиями приближать мир, восстанавливать социальную справедливость и делать все, что в наших силах, чтобы наши дети больше никогда не узнали, что такое война.

Конечно нас, женщин, возмущают бредовые предложения отменить в Украине праздник 8 Марта, и мы сделаем все, чтобы защитить этот светлый, теплый и приятный день для всех женщин нашей страны».

В рамках весенней гуманитарной миссии, помощь от женщин Украины получили также многодетные семьи, проживающие в серой зоне и женщины-ветераны Великой Отечественной Войны и труда.

«Женщины за Мир» также провели Региональные съезды женщин Луганской и Донецкой областей в поселке Попасной, Новолуганское и Станице Луганской, на которых обсудили инициированный Национальной платформой законопроекты.

Были собраны предложения женщин Луганщины и Донетчины к «Женскому мирному плану 2018», который вскоре будет представлен в Киеве на Национальном съезде женщин Украины.

«Сегодня очень важно обеспечить женщинам, детям и мирным жителям, пострадавшим от боевых действий, комплексную государственную социальную защиту и поддержку. Вместе с женщинами «серой» зоны мы подготовили соответствующие законопроекты. Кроме того, еще год назад мы предложили Кабмину вернуть автобусное сообщение с временно неподконтрольным Донбассом, и восстановить социальные выплаты мирным гражданам Украины, которые проживают по ту сторону линии разграничения.

Через год такие же рекомендации Правительству передала и Парламентская Ассамблея Совета Европы. Сегодня мы уже требуем восстановить социальные выплаты мирным жителям, которым они положены по закону, это снизит нагрузку на КПВВ, защитит людей и вернет им веру в свою страну и завтрашний день»,-



отметила инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир» Наталья Королевская.

Напомним, Национальная платформа «Женщины за Мир» начала свою работу 2 марта 2016, по инициативе Натальи Королевской. Среди основных направление деятельности движения - гуманитарные миссии, с целью оказать помощь мирным жителям, проживающим в «серой» зоне Донбасса, а также законотворческая и правозащитная деятельность. «Женщины за Мир» подготовили ряд законопроектов по защите детей и пострадавших от военных действий мирных жителей, а также Национальной платформой разработаны проекты законов, направленные на достижение мира в нашей стране.