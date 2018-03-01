Принцип «пьянство – смерть» едва не получил в Одесской области очередное подтверждение

Инцидент произошел накануне в селе Усатово Беляевского района.

Там двое приятелей после совместного распития спиртных напитков повздорили. Спор закончился тем, что один начал избивать другого. Да так, что едва не убил.

С диагнозом перелом основания черепа и черепно-мозговая травма пострадавший госпитализирован. По имеющейся информации, он находится в коме.

Начато уголовное производство по статье «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений». В случае доказательства вины подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.