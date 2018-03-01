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  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

Принцип «пьянство – смерть» едва не получил в Одесской области очередное подтверждение

Категория: Новости


Инцидент произошел накануне в селе Усатово Беляевского района.

Там двое приятелей после совместного распития спиртных напитков повздорили. Спор закончился тем, что один начал избивать другого. Да так, что едва не убил.

С диагнозом перелом основания черепа и черепно-мозговая травма пострадавший госпитализирован. По имеющейся информации, он находится в коме.

Начато уголовное производство по статье «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений». В случае доказательства вины подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.



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