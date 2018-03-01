Хореографический фестиваль к 200-летию Петипа пройдёт в Одесском оперном театре (АНОНС)

Одесский Национальный академический театр оперы и балета (ОНАТОБ) объявил программу хореографического фестиваля, который будет проходить с 11 по 18 марта.

Фестиваль посвящён 200-летию великого русского балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа (1818-1910), чьи шедевры шли на императорской сцене и до сих пор являются эталоном мировой классической хореографии.

На брифинге, состоявшемся в большом балетном зале театра, художественный руководитель балета ОНАТОБ, народная артистка Украины Елена Барановская ознакомила с планами коллектива.

Первым фестивальным событием станет балет Петра Чайковского «Спящая красавица», который покажут в день рождения Мариуса Петипа, 11 марта. Партию принцессы Авроры исполнит солистка ОНАТОБ Наталья Ивасенко. 14 марта будет дан балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» с солисткой ОНАТОБ Еленой Добрянской в партии Одетты-Одилии. Классика в широком смысле будет представлена 16 марта, когда состоится концертная программа «Гений хореографии» - фрагменты из балетов «Конёк-Горбунок» (хореография Артура Сен-Леона), «Пахита», «Пробуждение Флоры», «Коппелия» и других.

«По сей день постановки Петипа идут с большим успехом, - говорит солист театра Сергей Доценко. – В «Лебедином озере» я исполню партию Ротбарта, а в концертной программе участвую в па-де-де из «Конька-Горбунка».

Завершится фестиваль 18 марта балетом Людвига Минкуса «Баядерка» с солисткой Австралийского балета Мельбурна Натальей Кущ в партии Никии.

«Для меня большая честь – танцевать на этой сцене, - рассказала Наталья Кущ. – Очень благодарна за приглашение Елене Геннадьевне Барановской. Два года как приехала из Австралии, много танцевала в Европе, а в Одессе выступаю впервые».

Начало фестивальных спектаклей – в 18.30.