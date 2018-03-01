Теплодарская котельная переходит в концессию частной фирме

Теплодарский городской совет 5 марта дал согласие на передачу в концессию городскую котельную фирме «Новая генерация - Юг».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Договор заключается сроком на 15 лет. Частная фирма обязуется осуществить заменить водогрейный котёл котельной или модернизировать существующий, а взамен будет получать вознаграждение в размере 10% от прибыли, которую приносит предприятие.

Фирма «Новая генерация — Юг» была создана в конце августа 2017 года. Учредителями предприятия являются одесситка Виктория Присяжнюк и харьковчанин Игорь Круликовский. Последний также связан с рядом других компаний, работающих в сфере теплогенерации: ООО «Экоэнергохарьков», ООО «Эвегринэнерджи», корпорация «Инка», «Рейзер Трейд» и т.п.

В Интернете несложно найти массу негативных отзывов о структурах Круликовского: люди, представляющиеся бывшими сотрудниками или клиентами данных компаний сетуют на непорядочность их руководства. Так, клиенты жалуются о необъяснимых задержках с поставкой уже оплаченного оборудования и отказом возвращать деньги, а сотрудники — на регулярную невыплату зарплат и иных положенных вознаграждений.

Отметим, что у Теплодара уже был неблагоприятный опыт партнёрства с частниками — и тоже в связи с котельной (коммунальное предприятие «Одесская ТЭЦ-2»). Так, до 2016 года оборудование котельной эксплуатировала фирма ООО «Теплодарэнерго», которую принято связывать с прежним мэром города Леонидом Печерским. За время работы у компании образовался долг в 7 миллионов гривен перед «Нафтогазом» за потреблённое топливо. Рассчитываться за частника в итоге пришлось из городского бюджета - уже после того, как имущество котельной вернули городу.

Теперь же котельную снова хотят передать в частные руки - только другие.