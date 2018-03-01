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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Серьезный пожар произошел в непосредственной близости от Одесского Припортового завода

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел в непосредственной близости от Одесского Припортового завода

По информации ГСЧС, накануне утром произошло возгорание частного дома в селе Новые Беляры Лиманского района, которое находится буквально «под боком» у ОПЗ.

На место было направлено подразделение пожарной охраны ОПЗ. К моменту их прибытия, огонь охватил площадь примерно в тридцать квадратных метром. В течение сорока часа пожар был потушен.

Причины возгорания выясняются. Данных о пострадавших нет.

В борьбе с огнем участвовало две единицы техники и восемь человек личного состава.



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