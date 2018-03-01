Чиновники Министерства культуры ведут Украину в «совок»

Такой вывод сделала знаменитая актриса Лия Ахеджакова, когда стало известно, что в т.н. «черный список» невъездных чиновники от культуры включили другую признанную звезду экрана Алису Фрейндлих, Лея Ахеджакова жестко заявила, что это сделали «…дураки, идиоты! Они лишают страну культуры, актеров ради того, чтобы кому-то отомстить! Это ужас!»

По ее убеждению, «…европейцы не имеют права так себя вести! Поэтому тот, кто это делает – позорит свою страну и ведет ее в совок!»

Отметим, что ранее Лия Ахеджакова была в числе тех немногих российских знаменитостей, которая поддерживала Украину и осуждала действия российского руководства в отношении Украины.

В общем, очередное подтверждение редкой способности нынешних украинских властей превращать друзей в недругов, что называется на лицо.

Думается, что на этом поприще наши чиновники могли бы давать уроки. Вот только желающие их получать, а уж тем более оплачивать, определенно вряд ли найдутся.