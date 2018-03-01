Тушить пожар... бензином!

Похоже, именно по этому принципу строит внешнеполитический курс современная украинская дипломатия.

Действительно, когда украинская власть своими, мягко говоря, недальновидными действиями вызвала «глубокое обозление» своих соседей практически по всему периметру границ, отечественные дипломаты, вместо того, чтобы гасить конфликты, что, собственно говоря, является их прямой обязанностью, с усердием, достойным лучшего применения, упорно раздувают их.

Что называется, рафинированный пример столь неадекватного подхода был на днях продемонстрирован буквально на высшем уровне - лично министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Который, по сообщению СМИ, «на голубом глазу» заявил в обращении польской стороне, что «…если польские политики и дальше будут настаивать на запрещении в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу «начни с себя» им следует вначале запретить Юзефа Пилсудского с его жесткой «пацификацией» и Армию Крайову, чьи отряды совершали кровавые карательные акции против украинских сел!»

Ну что тут скажешь?

Буквально в одной фразе публично плюнуть сразу на две святыни своих важнейших соседей и союзников, это, как говорится, надо уметь!

Ведь не секрет, что особа Юзефа Пилсудского является объектом поклонения и обожания практически всего населения Польши, которое вполне обоснованно считает его не только национальным героем, но и реставратором польской государственности и боевой славы!

А бойцы Армии Крайовой для поляков – святые мученики борьбы за суверенитет страны против всех (!) захватчиков.

Так стоит ли удивляться, что польская элита восприняла такие предложения, как буквальный плевок в лицо нации?

Наиболее толерантным и дипломатичным ответом стало заявление заместителя министра иностранных дел Польши Богуша Ципицкого, который выступая на польском радио, заявил, что «… приравнивание Бандеры и Пилсудского, Армии Крайовой и УПА, резни, совершенной УПА на Волыни и борьбы Армии Крайовой на Востоке – это ревизионизм и открытое отрицание волынской трагедии!»

Что, согласно недавно принятому Сеймом закона о национальной памяти является уголовно наказуемым преступлением.

Но суть дела даже не в этом. Ибо сравнение Бандеры с Пилсудским, и УПА с Армией Крайовой и впрямь недопустимо.

Уже хотя бы потому, что Юзеф Пилсудский является однозначным героем для всей (!) польской нации. В то время, как Степан Бандера - герой лишь для откровенно национально озабоченной части украинского общества.

При этом, по меньшей мере, половина страны иначе, чем преступником и убийцей этого деятеля не воспринимает.

Похожая ситуация и в сравнении УПА, которую героизирует лишь часть украинского общества, и Армии Крайовой, бойцы которой являются «героями-мучениками» для подавляющего большинства поляков. Ведь, хотя во время Второй Мировой войны в Польше действовали подпольные армейские группы не только Армии Крайовой, верной правительству, но и социалистической Гвардии Людовой, руководство которой придерживалось социалистических и просоветских позиций, их невозможно сравнивать ни в количественном, ни в качественном отношении.

С тем же успехом можно было бы сравнивать вооруженные силы, скажем, Франции и… Люксембурга.

Да и численность «гражданских жертв» от действий Армии Крайовой в разы меньше, чем от деятельности УПА.

Так что основания для того, чтобы счесть себя оскорбленными таким предложением украинского МИДА у поляков и вправду сеть.

Тем более, что помимо прямого «наезда», в заявлении главы МИДа присутствует и явная ложь, поскольку поляки никогда (!) не требовали от украинской власти запретить ОУН, УПА или их вождей.

Они лишь просили воздержаться от их публичного восхваления! Что, согласитесь, далеко не одно и то же!

Но сейчас даже не об этом. Ведь даже если вынести всю эту словесную напыщенно-безграмотную лабуду за скобки, вопросов к украинскому внешнеполитическому ведомству меньше не станет.

В конце концов, в условиях боевых действий на востоке Украины, утрате части территории, Украине, буквально как воздух, нужны дружеские отношения с соседями на всех других рубежах. И особенно –с Польшей. Которая в течении последних четырех лет была главным и верным союзником и основным двигателем Украины в ее сближении с НАТО.

Другими словами, Польша сейчас значительно важнее для Украины, чем Украина для Польши! Это, хоть и мало приятный, но, что называется, медицинский факт!

Поэтому в таких условиях намеренно обострять двухсторонние отношения и давить на болевые точки своих, во всех смыслах, дорогих союзников – это, как говорил столетие назад известный российский политик Павел Милюков – «или глупость, или предательство!»

Впрочем, принимая во внимание достигаемые результаты, в нашем случае, похоже, одно другого не исключает.