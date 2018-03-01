Одесса стала участников крупнейшей в Европе туристической выставки

По информации пресс-службы мэрии, Одесса достойно представлена на международной туристической выставке – «ITB Berlin-2018».

Это одна из крупнейших мировых туристических выставок, на которой представлены практически все сегменты туристического бизнеса.

Отметим, что помимо Одессы, на ней Украину представляют Киев, Ивано-Франковск, Львов, Днепр и Харьков.

По информации горсовета, одесская делегация намерена использовать выставку для продвижения туристического бренда Одессы и увеличения туристической привлекательности нашего города.

В частности, для этого планируется максимально «раскрутить» международную туристическую неделю, которая будет проводиться в Одессе с 10 по 15 апреля.