Одесса стала участников крупнейшей в Европе туристической выставки

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации пресс-службы мэрии, Одесса достойно представлена на международной туристической выставке – «ITB Berlin-2018».
Это одна из крупнейших мировых туристических выставок, на которой представлены практически все сегменты туристического бизнеса.
Отметим, что помимо Одессы, на ней Украину представляют Киев, Ивано-Франковск, Львов, Днепр и Харьков.
По информации горсовета, одесская делегация намерена использовать выставку для продвижения туристического бренда Одессы и увеличения туристической привлекательности нашего города.
В частности, для этого планируется максимально «раскрутить» международную туристическую неделю, которая будет проводиться в Одессе с 10 по 15 апреля.