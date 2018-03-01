Пассажиропоток Одесского аэропорта вырос на 20%

По итогам прошлого месяца Одесский аэропорт увеличил пассажиропоток на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщает «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на соответствующую информацию предприятия, в феврале 2018-го услугами воздушной гавани Одессы воспользовались 77 тысяч 214 пассажиров (60,5 тысяч — международные рейсы).

С начала года аэропорт обслужил 166 тысяч 852 пассажира. При этом было отправлено и принято на 11,4% больше рейсов, чем в январе–феврале 2017-го — 1879 (1360 рейсов — международные).