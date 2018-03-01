Сразу две жизни отняло ДТП в Одессе

Трагедия произошла сегодня на улице Балковской.

По информации Патрульной полиции, ночью возле дома №21 автомобиль «Toyota» сбил двух пешеходов – мужчину и женщину. После столкновения автомобиль продолжил движение и врезался в столб. Сбитые пешеходы погибли на месте.

Водитель автомобиля с многочисленными травмами госпитализирован.

Причины трагедии выясняются.

Однако, по предварительным данным, погибшие пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте, а водитель, судя по полученным травмам, вероятно, не был пристегнут.

Однако окончательно виновные в происшедшем будут названы только после тщательного расследования.