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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сразу две жизни отняло ДТП в Одессе

Категория: Новости


Сразу две жизни отняло ДТП в Одессе

Трагедия произошла сегодня на улице Балковской.

По информации Патрульной полиции, ночью возле дома №21 автомобиль «Toyota» сбил двух пешеходов – мужчину и женщину. После столкновения автомобиль продолжил движение и врезался в столб. Сбитые пешеходы погибли на месте.

Водитель автомобиля с многочисленными травмами госпитализирован.

Причины трагедии выясняются.

Однако, по предварительным данным, погибшие пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте, а водитель, судя по полученным травмам, вероятно, не был пристегнут.

Однако окончательно виновные в происшедшем будут названы только после тщательного расследования.



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