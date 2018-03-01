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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Серьезный пожар произошел в Одессе

Категория: Новости


По информации ГСЧС, накануне вечером около 19 часов 45 минут поступил сигнал о возгорании в доме, расположенном во Втором Черноморском переулке. Пожарные прибыли на место уже через семь минут. Как выяснилось, горит перекрытие в пристройке к одноэтажному зданию. Пожар был погашен в течение получаса. На месте возгорания обнаружен мужчина, с ожогами конечностей и признаками отравления продуктами горения пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ №10.

Площадь возгорания составила около двадцати квадратных метров.

В борьбе с огнем принимали участие две единицы спецтехники и одиннадцать человек личного состава.



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