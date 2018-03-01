Одесский аэропорт рискует вылететь из первой тройки?

На сегодняшний день Одесский аэропорт занимает третье место по пассажиропотоку в стране, уступая только столичным Борисполю и Жулянам. Однако в обозримом будущем ситуация может измениться. Свидетельство тому - рекордный рост пассажиропотока во Львовском аэропорту, который составил за последний год около 50%!

Это более, чем вдвое превышает аналогичный показатель одесского аэропорта.

Правда, пока даже с учетом столь значительного роста показатели Львова существенно уступают Одессе. Однако если такая тенденция продолжится, то это может сказаться на рейтинге.

Впрочем, если Одесский аэропорт в полном объеме использует возможности нового пассажирского терминала, а в течение двух лет таки запустит новую современную взлетно-посадочную полосу, то за место в первой тройке аэропортов страны Одесса может не беспокоиться!