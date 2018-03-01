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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе на взятке задержали сотрудника полиции

Категория: Новости


В Одессе на взятке задержали сотрудника полиции

По информации ИА «Униан», на взятке в пятнадцать тысяч долларов попался следователь Приморского отдела полиции.

По данным телеканала, он вымогал эти средства от подследственного за переквалификацию его статьи в более мягкую.

Злоумышленник был взят с поличным сотрудниками СБУ и прокуратуры.

Согласно решению Приморского суда, ему определена мера пресечения в качестве содержания под стражей сроком на два месяца, с правом внесения залога в размере пятисот двадцати семи тысяч гривен.



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