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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Стоимость акций государственного пакета «Облэнерго» снижена в четыре раза

Категория: Новости / Экономика и финансы


Стоимость акций государственного пакета «Облэнерго» снижена в четыре раза

Фонд госимущества Украины намерен продать акции государственного пакета компании «Одессаоблэнерго» уже в этом месяце. Причем на сей раз, по информации в соцсетях, стартовая цена составляет лишь 149, 08 миллионов гривен.

Что составляет всего 25% от суммы, обозначенной в качестве стартовой цены еще летом прошлого года.

Однако тогда три попытки проведения аукционов провалились из-за отсутствия покупателей.

На сей раз Фонд Госмимущества рассчитывает, что новая цена вызовет интерес как у «соискателей».

Отметим, что, по мнению ряда экспертов, отсутствие интереса к государственному пакету акций «Одессаоблэнерго» связана не только с величиной стартовой цены, но и с тем, что обладание этим пакетом, даже собранным в одних руках, практически не позволяет реально влиять на управление компании, поскольку не составляет не только контрольного, но даже и так называемые «блокирующего пакета».



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