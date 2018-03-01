Замена теплотрасс в центре города сэкономила бюджету города двадцать один миллион гривен

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

По его словам, всего в прошлом году было заменены инженерные сети на десяти участках общей протяженностью 5,2 километров! Столь масштабной реконструкции инженерных сетей Одесса еще не знала!»

При этом он отметил, что, скажем, «…инженерные сети на улице Пастера функционировали с 1955 года. То есть уже почти в три раза превысили свой двадцатилетний эксплуатационный срок!»

При этом. По словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, реальная экономия бюджетных средств еще выше. «Ведь за последние два года, после того, как заменили теплотрассу, улицу Сегедскую мы не раскапывали ни разу. А ранее приходилось э то делать десятки раз за сезон!» Такая же ситуация, по его словам, сложилась и на улице Мечникова.