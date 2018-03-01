В США дали властям Украины срок до конца апреля для преодоления высокого уровня интернет-пиратства

Власти США ждут от официального Киева конкретных шагов, чтобы исключить Украину из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук по итогам встреч в Офисе торгового представителя США в Вашингтоне.

"То, что я увидел - в принципе американская сторона положительно оценивает наши сдвиги как на законодательном уровне, как реальную борьбу с интернет-пиратством, так и с очень большим комплексом контрафактов", - сказал он.

Заместитель министра уточнил, что в Вашингтоне обращают внимание на три ключевых вопроса. "Это прежде всего борьба с пиратством, коллективное управление правами интеллектуальной собственности и легализация программного обеспечения Microsoft на уровне государственной власти", - пояснил он.

Украина еще в 2011 г. попала в так называемый доклад Special 301 Report, который определяет список стран со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности. Этот документ ежегодно обновляется, и Украина в нем находится во II-ой группе - priority list.

Это влечет определенные торговые санкции против Украины со стороны США. По словам М.Титарчука, в США признают, что украинская сторона сделала много за последние годы, но надо еще приложить немало усилий.

"Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении о коллективном управлении правами интеллектуальной собственности, поскольку наш дедлайн в этом вопросе – до 26 апреля. Если мы не примем, то можем потерять ряд преференций. Это касается экспорта украинских товаров в США", - пояснил он.

После того, как этот закон будет принят, Украина будет иметь шанс перейти в watch list, то есть в I группу списка. Чтобы Украину полностью исключили из этого доклада, нужно легализовать программное обеспечение в государственных органах власти, где 37% продолжает быть пиратским.

"Для этого требуется финансирование. Мы начали переговоры с Microsoft, чтобы получить определенные преференции на приобретение программного обеспечения - поскольку мы не коммерческие структуры, а государственные органы, чтобы за 3-5 лет полностью пройти этот процесс", - сообщил М.Титарчук.