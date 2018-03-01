Директор Одесского украинского театра не ставила подпись под просьбой к губернатору назначить Ройтбурда в обход голосования сессии облсовета

Директор Одесского академического украинского театра Юлия Пивоварова заявила, что не подписывала письмо к губернатору Одесской области с просьбой назначить Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея.

Об этом она заявила в интервью телекомпании «Круг».

Как рассказала Пивоварова, о том, что её подпись стоит под обращением к Степанову, она «узнала из "Фейсбука"». «О существовании этого письма, я, конечно, знаю, но собственноручно подпись я не ставила», — подчеркнула Пивоварова.

«Мне очень не нравится вся эта ситуация с конкурсом, — призналась директор Украинского театра. — Есть закон, согласно которому этот конкурс должен происходить. Есть закон, по которому должно проходить утверждение. То, что происходит с этим конкурсом, — это очень странные вещи, на мой взгляд».

Напомним, что киевские деятели во главе со скандально известным министром культуры Украины Евгеном Нищуком написали письмо одесскому губернатору Максиму Степанову с просьбой лично — собственным указом — назначить Александра Ройтбурда директором Художественного музея в обход голосования ближайшей сессии.

Кроме киевлян среди подписавшихся под соответствующим обращением всего три одессита — одесский поэт Борис Херсонский, священник Украинской греко–католической церкви из Одессы Олесь Чумаков и директор кукольного театра Иосиф Меркович. Они отмечают, что противники назначения Ройтбурда развернули против него «настоящую травлю», причиной которой являются «политические взгляды» художника.

«Перед нами разворачивается противостояние ценностей — советский образ мышления против европейского», — говорится в письме, подписанном украинским министром культуры.

Напомним, что Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность руководителя Художественного музея в начале декабря 2017 года (отбор проводило управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА). 28 февраля этого года комиссия по культуре Одесского облсовета отказала победителю и не стала рекомендовать его в директоры.