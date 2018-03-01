Нацбанк Украины отчеканит двугривенную монету в честь одессита Валентина Глушко

Национальный банк Украины собирается выпустить монету номиналом 2 гривны с портретом инженера и учёного Валентина Глушко.

Об этом сообщили в пресс-службе главного финансового ведомства страны.

Монета «Валентин Глушко» входит в серию «Выдающиеся личности Украины». Её выпустят тиражом в 35 тысяч единиц, а изготовят из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

Инженер и учёный Валентин Петрович Глушко родился в Одессе 2 сентября 1908 года. Он стал одним из пионеров ракетно–космической техники и основоположником жидкостного ракетного двигателестроения. В 1929-1974 гг. под его руководством были созданы опытные образцы первого в мире электротермического ракетного двигателя, а начиная с 1930 года — большое число жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Мощные ЖРД конструкции Глушко были установлены на большинстве первых и вторых ступеней советских ракет-носителей и многих боевых ракет; они обеспечили вывод на орбиту первых советских искусственных спутников Земли, полёты Юрия Гагарина и других космонавтов, запуски автоматических межпланетных станций к Луне и планетам Солнечной системы.