Украина предлагает построить в Австралии космодром

Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром в Австралии в течение пяти лет, подав эту идею как ответ на многолетнюю мечту Зелёного континента о размещении своего собственного пускового комплекса.

Издание The West Australian называет это предложение «амбициозным» и уточняет, что впервые оно поступило правительству Австралии в 2016 году.

Посол Украины в Австралии Николай Кулинич сообщил изданию The West Australian, что у Украины есть технические знания, цепочка поставок и долгая история в глобальной космической гонке.

«Это предложение очень реалистично. Украина может начать завтра утром, если у нас будет площадка. Мы предлагаем наших людей и наш опыт, если у Австралии есть земля для использования», — отметил посол. Он добавил, что технико–экономическое обоснование для определения общей стоимости может быть сделано в течение двух лет.

Космодром мог бы стать крупнейшим местом запуска в Азии, обслуживающим коммерческие запуски для региональных партнёров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия. Издание The West Australian отмечает, что строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счёт частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии.

Австралийский сенатор Линда Рейнольдс говорит, что украинское предложение, если оно будет реализовано, является прекрасной возможностью. «Северо–запад нашего государства идеально расположен для развития экваториальной возможности запуска», — считает она.