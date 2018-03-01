Угрозой для венгерского меньшинства считают в Будапеште отмену закона «Колесниченко-Кивалова»

В Венгрии считают недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики "еще одним вкладом в законодательную неопределенность" и "угрозой для венгерского меньшинства".
Об этом заявил в среду, 7 марта, в Брюсселе пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач, передает DW.
Он также назвал два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде "террористическими атаками", которые вызывают беспокойство у его страны. Кроме того, Ковач рассказал, что Венгрия продолжает ожидать от Украины предоставления законодательных гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства.
Напомним, Конституционный суд Украины 28 февраля признал неконституционным закон Украины "Об основах государственной языковой политики".
В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в отношении национальных меньшинств в Украине начата "жестокая атака" и ряд мероприятий, которые начались с закона об образовании и продолжились в результате нападений на штаб-квартиру Закарпатской венгерской культурной ассоциации.