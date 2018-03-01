Угрозой для венгерского меньшинства считают в Будапеште отмену закона «Колесниченко-Кивалова»

В Венгрии считают недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики "еще одним вкладом в законодательную неопределенность" и "угрозой для венгерского меньшинства".

Об этом заявил в среду, 7 марта, в Брюсселе пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач, передает DW.

Он также назвал два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде "террористическими атаками", которые вызывают беспокойство у его страны. Кроме того, Ковач рассказал, что Венгрия продолжает ожидать от Украины предоставления законодательных гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства.

Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях к закону,

- сказал он.

Напомним, Конституционный суд Украины 28 февраля признал неконституционным закон Украины "Об основах государственной языковой политики".

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в отношении национальных меньшинств в Украине начата "жестокая атака" и ряд мероприятий, которые начались с закона об образовании и продолжились в результате нападений на штаб-квартиру Закарпатской венгерской культурной ассоциации.