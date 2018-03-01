Крестопоклонная неделя

Вот уже третья неделя с тех пор, как мы вступили дорогие читатели на путь Великого поста. Часть пути уже пройдена. Но как? Житейская мудрость подсказывает: кто хорошо начал доброе дело, тот совершил уже половину его. Можем ли мы эти слова применить к себе, вот вопрос? Как бы то ни было, мы на пути. Возвращаться назад не следует, остановиться на полдороге – недостойно и не по - христиански. Нам следует идти только вперед. Но как идти? В решении этого вопроса является добрым советником - Церковь. Ведь подвиг поста - дело святое и весьма благодатное. "Пост - дар древний, неветшающий, нестареющий, но непосредственно обновляемый, цветущий во всей красоте", - говорил святитель Василий Великий.

И сегодня, когда дни Великого паста достигли своей середины, ничего не может быть насущнее как в этот раз, побеседовать нам с вами о Кресте, который Христова Церковь предлагает нам для поклонения, вынося его на центр храма. В древние времена самым мучительным орудием казни был крест. Когда власть хотела подавить восстание, наказать преступников, то выбирала самое жестокое наказание - смерть на кресте. Человек приговаривался живым быть прибитым к древу. Прибиваются руки, прибиваются ноги, но сам человек жив, он не умирает сразу. Тело провисает вниз и под его тяжестью раны все время обновляются, боль не прекращается ни на мгновение. Более мучительного вида казни в то время придумать не могли. Именно такой смерти, подвергли ни в чем неповинного Спасителя мира Христа. И именно с той минуты, когда Христос вошел на Крест, орудие пытки, стало орудием человеческого Спасения.

Крест - красота церкви, Крест - верных утверждение, Крест - ангелов слава и демонов язва» – такими словами, в сегодняшний день святая Матерь Церковь прославляет Крест Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Для того, чтобы мы не унывали, для того, чтобы нас духовно укрепить Господь являет свой Крест как напоминание нам о том, что Он не оставит нас в любых жизненных обстоятельствах. Нам тяжело поститься – особенно тем, кто воспринимает пост только телесно. Нам тяжело, может быть, увеличить свое домашнее молитвенное правило, но еще тяжелее распинать свой собственный эгоизм, потому, что очень легко в десятки, а может быть и в тысячи раз легче переменить меню на своем столе, чем изменить свое сердце. А ведь сущность поста в том, чтобы мы с вами, наконец то поняли, что постимся не для того, чтобы сбросить лишние килограммы, постимся не ради того, чтобы уменьшилась наша талия, и не для того, чтобы очистить свой организм от так называемых шлаков, а прежде всего для того, чтобы очистилось наше сердце от духовных шлаков, и чтобы усох и сбросил килограммы наш эгоизм. И в этом всем нам, может помочь только Господь Бог.

В этой жизни, все мы подвергаемся бедствиям и имеем нужду в утешении. Чаще всего людские страдания вызывают телесные недуги. Болезни, как неотступный враг, досаждают человеку, лишают его прирожденной красоты, лишают покоя, пугают неизлечимостью и смертью... Но пусть больной обратит свой взор на Крест. Кого мы видим на нем? Мы видим Господа нашего, всего изъязвленного, покрытого ранами от ног до головы и претерпевшего всевозможные телесные страдания, чтобы возвратить страждущему нашему телу не только здоровье и естественную красоту, но и даровать ему славное бессмертие. Святой Амвросий Оптинский как-то сказал: «терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплю же и я ».

Также, криклива скорбь у человека о недостатках в этой жизни. Плачет мать, когда видит, что голодны или худо одеты ее дети; горюет отец, не имея возможности избавить свою семью от житейских лишений. Да, скорбь человека в борьбе с бедностью очень плаксива и голосиста. Но безотраднее всего то, что в нашем опошлившемся так называемом свете чужое горе безответно и редки люди, готовые явиться на помощь бедности. Зато всем нуждающимся и обремененным не запрещен доступ к подножию Креста. Холодные, голодные, станьте пред Распятием Спасителя! Он во всю Свою жизнь не имел, где главу приклонить, и наконец ее приклонил на позорном Кресте. С Него толпа сняла на Голгофе последнюю одежду. Ему жаждущему, пожалели дать воды, а с озлобленной насмешкой над умирающим подали горькую желчь и кислый оцет. Он страдал и умирал всеми покинутый, совсем беспомощный. Для чего же были эти страдания? Да для того, чтобы Его страданиями утешались все несчастные, все нищие духом и телом, которым посредством Креста возвращается вечное, истинное сокровище! Ведь Крест есть ключ, который открывает двери Царствия Божия, говорят святые отцы.

В наш самолюбивый век есть еще одно досадное горе - это измена или переменчивость друзей. Когда мы богаты, славны, у нас нет недостатка в приятелях, готовых разделить наше счастье. Но вот посетило нас бедствие... и друзья с каждым днем редеют. Какой вдове, каким сиротам, каким обеднявшим людям не известен этот убийственный покровительственный тон прежних друзей, сухая беседа и горделивый поклон старых знакомых?.. Между тем в это-то время мы так нуждаемся в друзьях, в их беседах, в их утешении... Эта переменчивость - тяжелое горе... Однако и у всеми позабытых, у всех беспомощных и одиноких есть неизменный друг - Господь наш Иисус Христос. Взгляните, покинутые друзьями, на Крест Господень: вы увидите Спасителя, положившего душу Свою... за други Своя... даже святитель Филарет митрополит Московский как-то сказал: "что само Слово Божие, дабы совершенно изобразить любовь к роду человеческому, умолкло на кресте".

Успокойся, кающийся грешник у подножия Животворящего Креста, ибо на нем изображено совершенное прощение всех твоих грехов и дарование оправдания всем православным христианам, уповающим на Господа. Приступим и мы, к Животворящему Кресту и облобызаем его с верой и любовью... в нем наша сила... Крестом мы крестились в купели, Крест у православного христианина на груди, и сегодня в третью неделю Великого поста, когда мы еще только на половину пути укрепимся духовно и телесно взирая на Крест Господень, зная что все у нас получится в укрепляющем нас Иисусе Христе, в нем наша сила, упование и утешение.